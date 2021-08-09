MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, orman yangınları ile ilgili değerlendirme yaptı. "Vaki felaketleri mukavemet ve mücadele dirayetimizle, birlik ve beraberlik direncimizle göğüsleyeceğiz" diyen Bahçeli açıklamasında Türkiye'yi karalamaya çalışanlara dikkat çekti. Bahçeli, "Yılmamızı bekleyenler var, hatta yıkılmamızı isteyenler var, dahası çözülüp dağılmamızı dileyenler var! Ancak hepsi boş bir hayalden, boşuna bir hevesten ibarettir. Teslimiyet fıtratımızda olmayan bir acziyettir. Türk milleti nice badireleri aşmış, pek çok belayı yenmiş, sayısız zorlu etapları geçmesini bilmiştir. Yeter ki, felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım, yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

DİĞER