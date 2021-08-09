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Son dakika: AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.40'ta başladı.

Son dakika: AK Parti MYK toplandı

09.08.2021, 14:57

MYK gündeminin en önemli konu başlığı 10 günü aşkın bir süredir etkisini sürdüren Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınları oluşturuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT
Toplantıda Başkan Erdoğan'ın kurmaylarıyla bir değerlendirme yapacağı, bölge halkına yapılacak yardımların vatandaşlara zamanında ulaşması için teşkilatların daha aktif rol alması için talimat vereceği belirtildi.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise pandemi ile mücadele ve alınan önlemlerin sahada yansıması olacak.

SAHADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Meclis'in 1 Ekim'e kadar tatile girmesiyle AK Parti kurmayları ve milletvekilleri sahaya indi ve çalışmalarını sahada sürdürüyor. Yapılan çalışmalar ve vatandaşların talepleri toplantıda ele alınacak.

AK Parti, 14 Ağustos'ta 20. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Sabah'ta yer alan habere göre, orman yangınları nedeniyle bu yıl kuruluş etkinliğinin daha sade bir şekilde yapılması planlanıyor.

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