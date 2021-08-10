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Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz aşısını yaptıranların sayısının 30 milyona ulaştığını belirterek, hiç aşı olmayanlardan harekete geçmesini istedi. Koca, "18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulamaya koymuş durumdayız! Sağlık için birlik şart" ifadelerini kullandı

Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması
DHA

10.08.2021, 18:17 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021, 18:20

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart" dedi



Bakan Koca, yaptığı bir diğer paylaşımda, ilk doz aşısını yaptıranların sayısının 42 milyonu geçtiğini belirtti. Koca, "18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulamaya koymuş durumdayız! İkinci dozu yaptırmamışsak zamanında yaptıralım. Hiç aşı olmamışsak harekete geçelim. Sağlık için birlik şart" ifadelerini kullandı

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