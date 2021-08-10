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Haberler Gündem Elindeki bombayı patlatmak isteyen terörist öldürüldü

Elindeki bombayı patlatmak isteyen terörist öldürüldü

Elindeki bombayı patlatmak isteyen terörist öldürüldü

10.8.2021

Terör örgütü PKK/ KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, Nusaybin'de polislere yönelik saldırı gerçekleştirmek amacıyla bir örgüt mensubunun illegal yollardan ülkeye girdiği bilgisine ulaşıldı. Bu kapsamda yürütülen çalışmada ilçede geniş güvenlik önlemi alındı. Ziyapaşa Sokak'ta ekiplerce yapılan "dur" ihtarına uymayan terörist, elindeki patlayıcıyı maddeyi infilak ettirmeye çalıştığı sırada etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili inceleme deva ediyor.
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