Felaket tellalı Economist hortlakları

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Dünyanın kanını emen Yahudi Rothschild ailesi kendi ajanlarıyla, devşirdikleri hainlerle çıkardıkları yangınları bahane ederek, Türkiye'ye karşı sosyal medya ve gazetelerle başlatılan yeni HAÇLI SEFERİ'NE, sahibi oldukları felaket tellalı THE ECONOMIST dergisini de sürdüler. Yayıncılık örtüsü altında ülkemize "5. Kol" faaliyetini artıran Amerika'nın Sesi, BBC, DW, EURONEWS, Wall Street Journal, Guardian, Financial Times ve The Times, güdümlü analizleriyle Türkiyemize saldırıyorlar. Yahudi sermayedarların yayıncılıkta amiral gemisi olan THE EKONOMIST de kahpece algı operasyonlarını hızlandırdı. Türkiye'nin turizm cennetlerinde çıkardıkları yangınlarla eş zamanlı küstah yalanlarla Türkiye'nin imajını zedelemeye yönelik psikolojik savaşa soyunan Rothschild ailesinin THE ECONOMIST dergisi, bir felaket tellalı olarak biliniyor. The Economist'in 2021 kapağında ORMAN YANGINLARI figürü ile kimlere mesaj verilmiştir acaba? Bilhassa dünyanın en büyük tropikal ormanı Amazonları yakanların ardında Küresel Çete'nin aparatlarının bulunduğu konuşulmaktadır.



YALANLARLA DOLU YAYIN

The Economist hortlağı yine ortaya çıktı. 'Kontrollü kaos-kontrollü yangın' mekaniği ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirme tezgahlarını çalıştırıyorlar. The Economist'in orman yangınlarıyla ilgili son yayını, yalanlarla dolu. Türkiye düşmanı aparatlar, manipülasyon ve ajitasyon yaparak dünyanın mağdurezilmiş milyarlarca insanının gönlündeki Türkiye'nin imajını bozmaya ve Başkan Erdoğan'ın itibarına saldırıyorlar. Dünyanın iklim değişikliğinin üzerinden Dünyanın kanını emecek projeleri devreye sokan bunlar. Çevre tahribatının etkilerini arttırmasını sağlayanlar bunlar. Sonra çıkıp, ahkam kesiyorlar. Rothschild ailesinin The Economist hortlaklarına göre, orman yangınları Erdoğan üzerindeki baskıyı artırıyormuş! Aziz milletimizin arasına nifak sokarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik kahpe oyunlardan medet umuyorlar.



İKLİM KRİZİNİ KULLANIYOR

Türkiye aleyhine yayınları ile göze batan The Economist'in sahibi Rothschild ailesi, 'kontrollü kaos' tezgahlarıyla dünyanın bir çok ülkesinde darbeler yaptırmayı, hükümetler düşürmeyi gerçekleştirmiştir. Savaşlar çıkarmış, dünya çapında bir örümcek ağı gibi dağılan banka-finans kurumlarıyla kredi vererek ülke yönetimlerine müdahale etmekten geri durmamıştır. Küresel çete (Başta Rothschild ve Rockefeller aileleri) iklim krizini kullandığı derin kulislerde konuşuluyor. Bizdeki muhalefet de zaten onlarla beraber yürüyor. Yalan ve iftira onların uzmanlık alanı olduğu için bu konuda çok öne çıkıyorlar. Türkiye'nin ciğerlerini tüketen yangınlar üzerinden başlatılan dezenformasyon, algı ve propagandalara körükle gidiyorlar.



Çok sayıda bankayı elinde bulunduran Yahudi ırkçısı Rothschild ailesi, trilyonlarca dolarlık servetiyle dünyayı yönetenlerin başında geliyor.

DÜNYANIN KANINI EMİYORLAR

Türkiye'ye kredi vererek kılcallarımıza girmeye çalışan IMF'nin arkasındaki Rothschild ailesinin de içinde bulunduğu "Küresel Çete", bir ahtapot gibi kollarıyla tüm dünyayı sarmış. Bu ahtapotun kolları ezilen dünyayı kendi işbirlikçileri ve alt düzeyden Çete'ye dahil edilenlerle sarmakta ve kanını emmektedir. Amerikan Doları'nın arkasında 8 büyük ve derin aile var. Doları özel şahısların sahibi olduğu finans kurumu FED basıyor. FED'in ortağı 8 aile; Rockefeller, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Kuhn Loebs, Rothschilds, Warburg, Lazard ve Moses Seifs ailelerinden oluşuyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi planı devreye sokarlarsa soksunlar, bu hainliklerin bir bedeli olacak. Türkiye'nin gücünü herkes görecek.

OSMANLI'YI BORÇLA SARMIŞ İSRAİL'İ KURMUŞ AİLE

YANGINLARI bahane ederek Başkan Erdoğan'ı devirmek, Türkiye'yi emir alan bir ülke konumuna getirmek için uğraşan The Economist'in sahibi Rothschild ailesini gençlerimizin daha iyi tanıması için tarihi bir gerçeği hatırlatmak istiyorum: İNGİLTERE VE ABD'Yİ KONTROL EDEREK DÜNYAYI DOLAR VE KREDİLERLE YÖNETEN SİYONİST YAPININ BEYİNLERİNDEN OLAN ROTHSCHILD AİLESİ, ZAMANINDA OSMANLI'YI DA BORÇ- LA AHTAPOT GİBİ SARMIŞ, İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİ- Sİ'Nİ KULLANMIŞTIR. AYNI ZAMANDA İSRAİL DEVLETİNİ DE KURAN AİLEDİR. İngiltere üzerinden Siyonizm'i geliştiren ailedir. Sultan Abdülhamit'ten Filistin topraklarını satın almaya ve İsrail'i kurmaya teşebbüs etmiş ve bu nedenle Osmanlı Tokadı yemiş ailedir.