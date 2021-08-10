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Haberler Gündem Mehmetçik 'Yeşil Vatan' korumasında! Hem havadan hem karadan büyük destek

Mehmetçik 'Yeşil Vatan' korumasında! Hem havadan hem karadan büyük destek

Türkiye Ege ve Akdeniz'deki yangınları 'Yeşil Vatan' duygusuyla hep birlikte söndürdü. 7'den 70'e asker, polis, itfaiye ve vatandaşlar tek vücut olarak yangın söndürmede beraber çalıştı. Söndürme çalışmaları devam ederken Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçları, orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 872 saat uçuş gerçekleştirdi.

Mehmetçik 'Yeşil Vatan' korumasında! Hem havadan hem karadan büyük destek

10.08.2021, 11:49 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021, 11:49

Yurdun güney ve batı bölgelerinde çıkan orman yangınları ile mücadeleye Türk Silahlı Kuvvetleri de önemli katkı sağladı.

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