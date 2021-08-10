Yurdun güney ve batı bölgelerinde çıkan orman yangınları ile mücadeleye Türk Silahlı Kuvvetleri de önemli katkı sağladı.
Türkiye Ege ve Akdeniz'deki yangınları 'Yeşil Vatan' duygusuyla hep birlikte söndürdü. 7'den 70'e asker, polis, itfaiye ve vatandaşlar tek vücut olarak yangın söndürmede beraber çalıştı. Söndürme çalışmaları devam ederken Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçları, orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 872 saat uçuş gerçekleştirdi.
Yurdun güney ve batı bölgelerinde çıkan orman yangınları ile mücadeleye Türk Silahlı Kuvvetleri de önemli katkı sağladı.
Mehmetçik 'Yeşil Vatan' korumasında! Hem havadan hem karadan büyük destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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