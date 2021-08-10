'Tosuncuk' hakkında flaş karar! Tutukluluk hali devam edecek

Çiftlik Bank'ın CEO'su tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın tutukluluk durumu hakkında mahkeme kararını verdi. Geçtiğimiz ay tutuklanan Aydın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılık dosyayı, aylık tutukluluk incelemesi için sulh ceza hakimliğine gönderdi. Hakimlik Aydın'ın tutuklunun halinin devamına karar verdi.

Aydın, 7 Temmuz 2021 tarihinde çıkarıldığı Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten savcılık, aylık yapılan tutukluluk incelemesi için dosyayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Hakimlik, Aydın'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.



YARGILANDIĞI DAVADA DA TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istemiyle yargılanan Mehmet Aydın'ın ikinci kez tutuklanmasına karar verilmişti..