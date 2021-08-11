AB’de kimlerle görüştüğünü açıkla

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan ile ilgili gizli bir görüşme yaptığını ve bunun bilmenin vatandaş olarak hakkı olduğunu ileri süren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan cevap geldi. CHP liderini samimi bulmadığını ifade eden Başbuğ, "Kılıçdaroğlu 'Bu dış politikayı 180 derece değiştireceğim. Ortadoğu'ya barış ve huzur getireceğim. Ortadoğu Barış ve İş Güvenliğini kuracağız. Gittiler burunlarını soktular, Suriye'yi karıştırdılar. Biz barışı sağlayacağız. AB'ye gittim yetkililerle konuştum' dedi. Kiminle nerede ne zaman görüştü bir vatandaş olarak bunu bilmek benim de en doğal hakkım" diye sordu.





'AÇIKLAMASI LAZIM'

Devletin bazı görüşmelerinin özel olduğunu ve her görüşmenin kamuoyu ile paylaşılamayacağını kaydeden Başbuğ, "Mesela Meclis'teki kapalı toplantılarda bazı bilgiler vekil ve parti yönetimleri ile paylaşılır. Devletin özel bilgileri ise herkesle muhalefet partisi bile olsa paylaşılmaz. Kılıçdaroğlu'nun Suriye sınırı ile ilgili yaptığı açıklamalar ilginç. Asıl kendisinin Suriye politikasında nasıl 180 derece dönüş yapacağını millete açıklaması lazım" ifadelerini kullandı.



FATİH ŞENDİL