İHA’lar 872 saat ormanlar için uçtu

Yeşil vatanın korunmasında, ilgili kurumlarla koordineli çalışmalar yürüten Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele operasyonlarından Mavi Vatan savunmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getiren insansız hava araçlarını (İHA), orman yangınlarıyla mücadelede de yoğun kullandı. Söndürme faaliyetleri tamamlanan alanlarda yeniden başlayan yangınların mevkileri, devam eden yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri hassas koordinat ile anlık olarak ilgili merkezlere bildirilirken, bu faaliyetler kapsamında İHA'lar 872 saat uçuş gerçekleştirdi.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Yangın bölgelerinde 5 çıkarma gemisi, 1 karakol gemisi ile 4 helikopterin yanı sıra 50 araç ve 600'den fazla personel görev aldı. Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2 de Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi. Bunların yanı sıra Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterler yangında mahsur kalanlara yönelik keşif ve arama-kurtarma uçuşları gerçekleştirirken Deniz Kuvvetleri'ne ait çıkarma gemileri de söndürme çalışmalarına katkı verdi, mahsur kalan yüzlerce kişinin güvenli bölgelere naklini sağladı.