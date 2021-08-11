İsviçre’den skandal karar! Terör örgütü YPG’ye temsilcilik açtırdılar

Avrupa terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteği her geçen gün arttırıyor. İsviçre skandal bir kararla PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilcilik açtı. Dışişleri Bakanlığı, Cenevre'de terör örgütü iltisaklı gayrimeşru 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği' adı altında sözde bir temsilcilik açılması üzerine, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Bakanlığa davet edilerek protesto edildiği ve izahat istendiği bilgisini paylaştı. Yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



DERHAL SON VERİLMELİ

Açıklamada ayrıca, "Bu kanlı terör örgütünün ve iltisaklı gruplarının dernek ya da sivil toplum örgütü gibi isimler altında propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemesi ve terör propagandasına derhal son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır" denildi.

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