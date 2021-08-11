Memleket Partisi İl Başkanı istifa etti

Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi'nde istifa depremi yaşanıyor. Haziran ayında, Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu'nun iki üyesinin de arasında bulunduğu 20 kişiden toplu istifa gelmişti. Bu kez ise partinin Denizli İl Başkanı Yılmaz İçen ve 8 il yönetim kurulu üyesi, partiden istifa ettiklerini açıkladı. İçen, Meclis üyeleri ve ilçe başkanlarının kendisinden habersiz iş yapmasına tepki olarak bu kararı aldığını ifade etti.

SEBAHATTİN ALP