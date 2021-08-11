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Son dakika: 6 terör örgütü mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 6 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Son dakika: 6 terör örgütü mensubu daha teslim oldu
İHA

11.08.2021, 18:20 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021, 18:34

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 6 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 126'ya yükseldi.
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