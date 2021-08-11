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Haberler Gündem Son dakika: DGS sonuçları açıklandı! DGS sonuçları sorgulama ekranı

Son dakika: DGS sonuçları açıklandı! DGS sonuçları sorgulama ekranı

Son dakika... Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. DGS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-DGS sonuçları açıklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Son dakika: DGS sonuçları açıklandı! DGS sonuçları sorgulama ekranı

11.08.2021, 14:18 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021, 14:30

Sonuçların iki gün sonra açıklanacağı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bildirilmişti. Ancak gelen son dakika haberine göre DGS sınav sonuçları az önce ÖSYM resmi sitesinden erişime açıldı.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

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