Son dakika: DGS sonuçları açıklandı! DGS sonuçları sorgulama ekranı

Sonuçların iki gün sonra açıklanacağı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bildirilmişti. Ancak gelen son dakika haberine göre DGS sınav sonuçları az önce ÖSYM resmi sitesinden erişime açıldı.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.