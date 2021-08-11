Takograf oyunu kazaya davetiye çıkarıyor

SON günlerde yaşanan otobüs kazaları, araçların ne kadar süreyle kullanıldığını, hangi hızda gittiğini gösteren takograflara yapılan müdahaleleri gündeme getirdi. Gün içinde saatlerce araç kullanan şoförlerin de ara vermek yerine farklı bir dijital sürücü kaptanlık belgesi kartını takografa koyarak yola devam ettiği belirtiliyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen ve 1997'den beri uzun yol kaptanlığı yapan Y.Y., "24 saatte bir kaptan en fazla 4 saat 15'er dakikadan 8 saat 30 dakika araç kullanabilir. Ancak araçta üç şoför olursa şoför dinlenebilir. Ama birçok şirket üçüncü kaptan almak yerine kart değiştirerek araçları yola çıkarıyor. Firmalar şoför bulamıyor. Takograflara odalardan aldığımız dijital sürücü kartları takılıyor. Bu bir nevi ehliyet yerine geçen bir kart. Terminalden çıktıktan sonra dijital kartlar değişiyor. Yorgunluk ve ihmaller zinciri nedeniyle kazalar oluyor. Yani bakımsız araç değil, ihmal ve takograf hilesi kazalara neden oluyor" dedi.

DİJİTAL VERİLERDE HİLE YAPILIYOR

Y.Y, yapılan hız, katedilen kilometre gibi verileri kaydetme cihazı olarak kullanılan ve şoförlerin taktığı dijital kartla çalışan takograflarda yapılan hileyi anlattı. Balıkesir'deki kazada ölen kaptanlardan birinin arkadaşı olduğunu ve dinlenmeden yol kat ettiği için kazanın meydana geldiğini anlatan Y.Y., "Araçlarda 3 şoför zorunluluğu getirilmeli. Hiç bir firma bu kurala uymadığı gibi, otobüslerde hayali şoförler çalışıyor" dedi.

Bazı firma ve şoförlerin maliyeti düşürmek, gidilecek noktaya hızlı ulaşabilmek için çeşitli yöntemlere başvurduğunu belirten Y.Y. sözlerine şöyle devam etti: "Artık kullanılması zorunlu hale getirilen yeni model dijital takograflarda farklı kişilere ait dijital kartlar ile veriler değiştiriliyor. Bu yöntemlere; hız sınırlarını aşmak, normalde 4 saat 15 dakikada bir verilmesi gereken molaları vermemek, 24 saat içinde bir şoförün 8 buçuk saat sonunda yolculuğunun sonlandırmaması için başvuruluyor. Otobüsler için hız sınırı 80 ile 100 km olarak değişiyor. Bir şoförün, maksimum 4 saat 15 dakika sonra 45 dakika mola vererek, en fazla 8 saat 30 dakika yol gitmesi gerek. Takograflarda yapılan dijital kart değişimleri ile bu veriler değiştiriliyor."

ÇAY İÇMEDEN DÖNÜYORLAR

Y.Y. dehşet uygulamanın detaylarını şöyle anlattı: "Örneğin İzmir'den Ankara'ya giden bir şehirlerarası otobüs 8 saat sonra Ankara'ya varıyor. Otobüs terminalinde aracı yıkadıktan sonra bir saat içinde geri dönüyor. Dinlenmek yok. 9 saat yol gidiyor, dijital kartı takograftan çıkartıp başkasının dijital kartını koyarak devam ediyor. Çift ehliyet kullananlar var. Sürücülerin 4 gün çalışıp 2 gün istirahat etmesi, ya da 6 gün çalışıp 3 gün dinlenmesi gerikir. Ancak bazı firmalar bu yöntemi uygularken bazıları bir güne bile zor izin veriyor. Bu tarz hilelerin ortaya çıkması halinde şoföre idari para cezası uygulanıyor. Sürücü bunu yapmak istemiyor. Herkes sürücüyü suçlar ama işveren bunu ister. Kontrolü yapılırsa bizler de mecbur kalırız" diye konuştu.

UZUN YOL KAPTANLIĞI MESLEĞİ CAN ÇEKİŞİYOR

SON yıllarda uzun yol kaptanlığı mesleğinin can çekiştiğini belirten kaptan Y.Y. "Düşünün, araçtaki muavin şoförden fazla para alıyor. Şoför bulmakta zorluk çeken firmalar var sırf bu yüzden. Hem de maliyet açısından üçücü kaptanı almak istemiyorlar. Bu yüzden takograf oyunu hilesi ile seyahat edip kazaya davetiye çıkartıyorlar" dedi.

CEZALAR VE DENETİMLER CAYDIRICI OLMALI

YOL ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, sektörün en önemli sorunlarından birinin çalışma ve dinlenme saatlerinin insanı şartlara getirilmemesi olduğunu belirterek, "Ticari araç sürücülerinin 8 buçuk saatten fazla araç kullanmamaları ve 11 saat dinlemeden yola çıkmamaları lazım. Araçların bakım ve muayeneleri denetlenmeli ve daha ağır cezalar getirilmeli" dedi.

İLERİ Teknik Sürüş Eğitmeni Ümit Ülkü ise, "Otobüs şoförleri uykusuz yola çıkmamalı ve belli mesafeden sonra formaliteden değil, gerçekten dinlenmiş şoförlerin olması lazım. Ayrıca daha sıkı denetimler yapılmalı" diye konuştu.

BİR OTOBÜS KAZASI DAHA: 33 YARALI SON



SON otobüs kazası Uşak'ta meydana geldi. Bu kez kaza ucuz atlatıldı. Ağrı'dan İzmir'e seyir halinde olan yolcu otobüsü Uşak'ta şoförün

uyuması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 33 kişi yaralandı. Yolcular şoförün uyuduğunu söyledi.

FATİH ŞENDİL MURAT ŞENBAKLAVACI