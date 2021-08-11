Uluslararası tarihi eser kaçakçılarına darbe

30 ilde tarihi eser kaçakçılığına yönelik 'Anadolu' operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 92 zanlıdan 76'sı yakalandı. Operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'da toplam 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi. Adana KOM Şube Müdürlüğü'nce, dün eşzamanlı olarak Adana merkezli 30 ilde Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı olan operasyonu gerçekleştirildi.

Uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan suç örgütü tarafından Türkiye'den yurtdışına eser kaçırılmasına ilişkin baskınlarda Hırvatistan'da 2 bin 963 adet, Sırbistan'da bin adet, Bulgaristan'da 133 adet ve Türkiye'de 26 adet tarihi eser ele geçti.

TÜRKİYE'DEN KAÇIRILMIŞ

KOM Daire Başkanlığı'nca müzayede evlerine ait binlerce kataloğun incelenmesiyle Türkiye'den kaçırılan tarihi eserler belirlendi. Yurtiçi ile yurtdışında yapılan yakalamalarda ele geçirilen eserlere yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının incelemesinde, eserlerin Anadolu kökenli olduğu tespit edildi.