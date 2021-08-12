Batı Karadeniz’i sel vurdu

BARTIN'DA şiddetli sağanak sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.

Akörensöküler köyünde yıkılan bir evde bulunan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor. Sinop Ayancık'ta köprü hasar görürken, araçlar sürüklendi. AFAD Sinop'ta meydana gelen aşırı yağışlardan dolayı Ayancık Devlet Hastanesi'nin tahliye edildiğini açıkladı.

Kastamonu'da sağanak yağış sonrası birçok ilçede hayat dururken, heyelanlar nedeniyle yollar kapandı, köprüler yıkıldı, araçlar ve iş yerleri sular altında kaldı. Şu ana kadar evlerinde mahsur kalan yaklaşık 50 kişi kurtarıldı. Daday ilçesinde metrekareye 100 kilometre yağmur düştüğü belirtiliyor.

HES DEĞİL, YALANI PATLADI

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kastamonu'daki sel felaketini fırsat bilip, bir provokasyona imza attı. Sosyal medyadan, "HES patladı. Kastamonu Bozkurt ilçesine geçmiş olsun diliyorum. Başları sağ olsun. Dinlemeyenlere yazıklar olsun" paylaşımında bulundu. Kastamonu Valiliği Çıray'ı anında yalanladı. Valilikten, "Bozkurt'ta aşırı yağılar nedeniyle HES'in patladığı yönünde sosyal medyada bir takım yanlış bilgiler yer almaktadır. Bu haber doğru olmayıp aşırı yağışa bağlı su taşkınları yaşanmakta ve tüm birimlerimizle müdahale edilmektedir" açıklaması yapıldı.