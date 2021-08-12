Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Büyük yangınların hepsi söndürüldü

Ülkemizde günlerdir devam eden yangınlarla mücadele özveriyle devam ederken yüreklere su serpen haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, "28 Temmuz'da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da Ormanın Kahramanları'nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk." dedi.

28 Temmuz'da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da #OrmanınKahramanları'nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 12, 2021

Pakdemirli ayrıca, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, STK'lara teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz." ifadelerine yer verdi.

KÖYCEĞİZ YANGINI İLE İLGİLİ 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Köyceğiz ilçesinde 29 Temmuz'da başlayan orman yangınından dün akşam güzel haber geldi. 14 gündür süren yangınla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Köyceğiz yangını da kontrol altına alındı" dedi. Bucak yangınıyla ilgili de konuşan Pakdemirli, yangının etki alanının 300 hektar olduğunu söyleyerek yangınla ilgili 6 kişinin gözaltında olduğunu belirtti.

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