"Çıkmaza girdiler oku bize çeviriyorlar"

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, ilçe başkanları toplantısını yoğun bir gündemle gerçekleştirdi. 30 ilçe başkanı ile yaptığı toplantıda önemli mesajlar veren İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'li yerel yönetimi hedef aldı. Sürekli, "Su, trafik, altyapı gibi en temel sorunların çözümünde kötü bir sınav veren CHP'li yerel idare, çıkmaza sürüklendikçe okunu bize çeviriyor. Ama bizler işimize bakacağız. Biz 20 yıldır sahadayız. İzmir'in her yerindeki her sorun bizi ilgilendiriyor. Çözüm odaklı çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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