  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem "Çıkmaza girdiler oku bize çeviriyorlar"

"Çıkmaza girdiler oku bize çeviriyorlar"

Çıkmaza girdiler oku bize çeviriyorlar

13.8.2021

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, ilçe başkanları toplantısını yoğun bir gündemle gerçekleştirdi. 30 ilçe başkanı ile yaptığı toplantıda önemli mesajlar veren İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'li yerel yönetimi hedef aldı. Sürekli, "Su, trafik, altyapı gibi en temel sorunların çözümünde kötü bir sınav veren CHP'li yerel idare, çıkmaza sürüklendikçe okunu bize çeviriyor. Ama bizler işimize bakacağız. Biz 20 yıldır sahadayız. İzmir'in her yerindeki her sorun bizi ilgilendiriyor. Çözüm odaklı çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Çıkmaza girdiler oku bize çeviriyorlar" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.