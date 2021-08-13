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"Devlet tüm imkanlarıyla sizlerin yanında"

Başkan Erdoğan, Bartın, Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi

Devlet tüm imkanlarıyla sizlerin yanında

13.8.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel hadiseleriyle ilgili çalışmaları yakından takip ediyor. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kendisinin talimatıyla selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek bölgedeki durum, tahliye çalışmaları ve gelişmeler hakkında anlık bilgi alıyor.

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VALİLERLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve yaraların sarılması için vatandaşların yanında bulunduğunu belirtti. Selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, selden etkilenenlere de geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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