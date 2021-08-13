Karadeniz’de acı bilanço: 17 Ölü

TÜRKİYE Ege ve Akdeniz'de günler süren yangınların söndürülmesinin sevincini yaşayamadan, bu kez Karadeniz'den gelen sel haberleriyle sarsıldı. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta önceki günden bu yana devam eden kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketinde can ve mal kayıplarını önleyebilmek için devletin ilgili tüm kurumları seferber oldu.

24 saat aralıksız çalışan ekipler, çok sayıda vatandaşı sel sularında çekip kurtardı. Ancak sular çekildikçe ağır bilanço ortaya çıktı. AFET ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel sularına kapılan 10 kişinin, Sinop'ta da 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kayıp olan bir vatandaşı arama çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

AFAD'DAN yapılan açıklamada, "11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Afetten etkilenen bölgelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

KEPÇEYLE KURTARILDILAR

ÖTE yandan ekiplerin kurtatma operasyonlarına yansıyan anlarda, yürekleri ısıtan bir görüntü yaşandı. Geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla iki bacağını da kaybeden emekli itfaiye amiri Sadık Kasapbaşı ve eşi Şerife Kasapbaşı, selden dolayı 3. katta bulundukları evlerinden kepçe yardımıyla kurtuldular.

UMUTLU BEKLEYİS

SEL felaketinden sonra en zorlu geceyi geçirenler, yıkılan binalardaki arama çalışmalarını yaşlı gözlerle takip etti. Sulara gömülen binalarda mahsur kalanlar, yüksek kat ve çatılara sığınarak kurtarılmayı bekledi. Haber alamadıkları yakınlarının yaşadığı binalarda saatlerdir nöbet tutan vatandaşlar umutla gelecek iyi haberleri beklerken, acı haber alanlar ise yıkıldı.

OĞLU, gelini ve torunlarından haber alamadığını söyleyen Ayşe Kalabalık (67), "Yıkılan binada yaşıyorlardı. Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok. Allah'ım yardım et" dedi. 30 yılı aşkındır Bozkurt'ta yaşadığını söyleyen Kalabalık, "Böyle bir şey hiç görmedik. Ben böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum. 67 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey gördüm." diye konuştu.