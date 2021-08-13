‘Mehmetçiği tehlikeye atmamız söz konusu değil’

TÜRKİYE'NİN Kabil'deki havalimanının işletilmekteki amacının 'Afganistan'ın izole devlet haline dönüşmesine engel olmak' olduğunu açıklayan Akar, şunları kaydetti: "Kabil'deki havaalanının kapatılması durumunda ülkedeki diplomatik misyonların çekileceğine yönelik açıklamalar var. Bu nedenle havaalanının açık kalmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Bizim burada herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmamız söz konusu olamaz."

'SINIRDA TEDBİR ALDIK'

AFGANİSTAN'DAKİ gelişmelerin ardından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan Afgan sayısında artış yaşandığına yönelik iddiaları da değerlendiren Akar, "Son gelişmelerden sonra İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı tedbirleri bir kez daha gözden geçirdik, ilave tedbirler aldık. Maalesef bu konu ile ilgili gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor. Oradaki birliklerimiz, Mehmetçik sınırlara hakimdir. Bu kapsamda başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.