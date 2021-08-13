Sağlık Bakanlığı 13 Ağustos koronavirüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 157 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 21 bin 372 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.





"TEDBİRLİ OLALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük vaka tablosunu değerlendirdi.



Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.