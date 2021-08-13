Sudan ile dayanışma artarak devam edecek

BAŞKAN Erdoğan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan'ı kabulünün ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasında anlaşmaların imza töreni sonrası konuşan Erdoğan, "İki ülke arasında dayanışma sürecek. Bu ziyaret iki ülke için yeni dönemin başlangıcı olacaktır" mesajı verdi. El-Burhan ise, "Türkiye büyük bir ülke. Ve bu büyük ülkedeki misafirlikten çok memnun kaldık" dedi.