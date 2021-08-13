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Haberler Gündem ‘Türkiye ne üreteceğine kendisi karar verir’

‘Türkiye ne üreteceğine kendisi karar verir’

‘Türkiye ne üreteceğine kendisi karar verir’

13.8.2021

ABD Temsilciler Meclisi'nin 28 üyesinin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup göndererek Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının bölgede istikrarsızlığa sebep olduğunu iddia etmesine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan tepki geldi. Büyükataman, "Türkiye ne üreteceğine kendisi karar verebilecek bir ülkedir" dedi.
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