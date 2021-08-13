‘Türkiye ne üreteceğine kendisi karar verir’

ABD Temsilciler Meclisi'nin 28 üyesinin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup göndererek Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının bölgede istikrarsızlığa sebep olduğunu iddia etmesine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan tepki geldi. Büyükataman, "Türkiye ne üreteceğine kendisi karar verebilecek bir ülkedir" dedi.