Altındağ’da 72 kişi daha gözaltına alındı

Ankara Altındağ'da gerçekleşen olaylara ilişkin bölgede alınan önleyici tedbirler neticesinde güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayan ve sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapan ve çeşitli suçlardan aranan 72 kişi daha yakalandı. 29 kişi hakkında idari işlem uygulanırken, 43 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan kişilerin 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık vb suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Olaylarla ilgili önceki gün de 76 kişi gözaltına alınmıştı.

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