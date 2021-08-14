Bir yanda acı bilanço bir yanda umutlu bekleyiş

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarının ardından, Batı Karadeniz sel felaketi ile boğuşuyor. Kastamonu'da yaşanan sağanak yağış nedeniyle Ezine Çayı taştı. Bozkurt ilçesi, selden en fazla etkilenen yerlerden birisi oldu. 29 kişi hayatını kaybetti. Sinop'ta ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, Bozkurt'ta yaşayan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaşadıklarını anlattı.



'EL SALLAYARAK GİTTİLER'

Aç, susuz iki gün boyunca çatıda kaldıklarını ve bu sayede kurtulduklarını belirten talihsiz kadın, "Evler gözümüzün önünde gitti. Sevdiklerimiz can verdiler... Bize el sallayarak gittiler. Biz çatıda kaldık iki gece boyunca. Eve girme imkanımız yoktu. Oraya oturduk, hiç uyumadan orada sabahladık. Felaketi yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullandı.



Afet bölgesinde hayatını kaybeden bazı vatandaşların cansız bedenlerine ulaşıldı.



BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Bozkurt ilçesinde yaşanan sağanağın ardından Ezine Çayı taşmış ve ilçe merkezi sular altında kalmıştı. Birçok vatandaş selden kurtulmak için binaların yüksek katlarına çıkarak kurtarılmayı bekledi. Ancak içerisinde çok sayıda insanının olduğu çayın kenarında bulunan 8 katlı bina sel nedeniyle çöktü. Felaketten sonra binanın içerisinde bulunan vatandaşlardan haber alınamadı. Yıkılan 8 katlı binanın çökmesinin ardından son 3 katının da sel sularına kapılarak sürüklendiği öğrenildi. Sel sularına teslim olan binada yakınları bulunan vatandaşlar ise Ezine Çayı'nın karşı kıyısından kurtarma çalışmalarından gelecek haberi bekliyor. Çöken binada 3 kızı ve eşinin olduğunu söyleyen Mustafa Avcı da 3 gündür uyumadan çalışmaları izleyerek gelecek umutlu bir haberi bekliyor.



Kastamonu'nun Abana ilçesinde sel sularında mahsur kalan inek, 2 gün sonra vinç yardımıyla kurtarıldı.



SEL SULARINDAN MUCİZE KURTULUŞ

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine çayının taşarak sel sularının mahallere girdiği anlar Sümeyra Ergin Felek adlı Instagram kullanıcısı tarafından görüntülendi.







DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Bu sırada aracını kurtarmak isterken selin ortasında kalan vatandaş, kadının yaptığı, "Adam kaldı orada ağabey kaç, bırak arabayı kaç" uyarısıyla son anda kurtuldu. Ayrıca, görüntülerde yaklaşık 2 metre derinliğinde oluşan su birikintisi yüzeyinde odun parçalarının da olduğu görüntülere yansıdı. Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde selin izleri siliniyor. 25 kişinin öldüğü, 925 kişinin de tahliye edildiği Kastamonu'da selin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Bozkurt ile Abana ilçeleri arasında denizin rengi değişti. Deniz yüzeyinde kirlilik oluştu.





İNSANLIK KÖPRÜSÜ

Türk insanının yardımseverliği ülkemizin yaşadığı deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde bir kez daha tescilleniyor. Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen vatandaşlara yardımlar, bölgede sel suları köprüleri yıkınca 150 metrelik insan zinciri ile ulaştırıldı. İlçedeki ayakta durabilen tek köprüde, vatandaşlar tarafından çift taraflı insan zinciri oluşturuldu. Yüzlerce insandan oluşan zincir sayesinde ilçeye gelen yardımlar köprünün diğer tarafına aktarıldı.







TATİL İÇİN GELDİLER ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Yaz tatili için anneleri Arzu Yücel ile İstanbul'dan gelen 12 yaşındaki ikizler Ecrin ve İclal Yücel, babaanneleri Ayşe Remziye Yücel ve dedeleri Nadir Yücel ile birlikte binanın çökmesiyle sel sularında kayboldu.



HİÇBİR ŞEY YAPAMADIM

Çaydaki su seviyesinin yükselmesi üzerine belediyenin araçları yüksek yere çekmeleri için anons yaptığını bu nedenle evden çıktığını anlatan anne Arzu Yücel, "5'inci katta oturuyorduk. Bize evi boşalttırmadılar. Dışarı çıktım. 12.00'de çay taştı. Akşam 17.30'a kadar dışarıda bekledim. Çocuklarıma el salladım, balkondalardı, telefonla konuştuk, 'anne biz iyiyiz merak etme' dediler. Her şeyleri gördü gözlerim. Hiçbir şeyler yapamadık" diyerek gözyaşı döktü.