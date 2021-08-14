Devletin şefkat eli sel bölgesinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün sel felaketinden etkilenen bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri yürüten yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Kastamonu'da cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:



İLK ANDAN BERİ BURADAYIZ

Devlet olarak tüm imkanlarımızla felaketin ilk anından itibaren bölgedeyiz. 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç sahada faaliyet gösteriyor. Sepetin içerisinde o yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu gözlerimizi yaşarttı. Demek ki bizim böyle görevli arakdaşlarımız var. Hamd olsun Allah'a. Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalarımız başka hastanelere nakledilmiştir.





3 İL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Bugüne kadar depremden sele, yangına kadar yaşadığımız her hadisede Türkyie'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdik. Selden etkilenen 3 il Bartın, Kastamonu ve Sinop, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi. Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir.



5.5 MİLYAR AĞAÇ DİKTİK

19 senede 5.5 milyar ağaç diktik. Yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını dikerek, eksilenin yerine daha çoğunu koyarak yola devam ediyoruz. Nasıl diktiysek yine dikeceğiz. Bazılarının dikili fidanları yok. Şimdi konuşuyorlar. Bu ülkenin insanları için artık yeni bir dönem başlayacak. Biz hedeflere yaklaştıkça standartları yükselttikçe mağruz kaldığımız saldırıların çapı da büyüyor.





DÜZ DEĞİL KEMER KÖPRÜ

Gelirken helikopterde de Adil Bakanıma söyledim, artık düz köprü değil, kemer köprü. Hep yanınızda olacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanım burada. Diğer afetlerde olduğu gibi fevkalade bir durum olmadıktan sonra Antalya'da Rize'de verdiğimiz söz gibi inşallah bir yıl içerisinde buradaki konutları bitireceğiz. Süratle elektrik vermeye başladılar, su da verilmeye başlandı. Bozkurt için şu anda bakanımıza talimatı verdik ve doğalgazla ilgili çalışmaya hemen başlayacak. Abana ile beraber inşallah Bozkurt'u da doğalgaza kavuşturacağız.





'ELBİRLİĞİYLE BU FELAKETİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından incelemelerde bulundu. Yaşanan felaketle ilgili, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz.



850 VATANDAŞ KURTARILDI

Yani ilçe ikiye bölündü. İlçenin diğer tarafıyla bu tarafı arasındaki iletişim, ulaşım sabah 05.00'e kadar yoktu" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Soylu, Türk Hava Kuvvetleri, jandarma, emniyet, AKUT ve sahil güvenlik ile sivil toplum kuruluşlarının el birliğiyle çalıştığını dile getirerek, yaklaşık 850 vatandaşın kurtarıldığını belirtti. Bozkurt'ta arama, kurtarma çalışmalarında sona gelindiğini de ifade eden Soylu, vatandaşları mağdur etmeyeceklerini vurgulayarak, "Devlet, bu yaraları sarana kadar buralarda olacak. Devlet, devletliğini gösteriyor, burada da gösterecek. Vatandaşların herhangi bir endişesi, şüphesi, kaygısı olmasın. Elbirliğiyle bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

'NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'

11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı için Yeni Cami'ye giden Erdoğan, burada kendisini bekleyen vatandaşlara da şunları söyledi: "Şunu çok açık, net söylüyorum, Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Hiç merak etmeyin bu millet, bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız."