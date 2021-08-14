Sağlık Bakanlığı 14 Ağustos vaka tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları 20 binin altına indi. 14 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 949 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 145 oldu. İyileşen hasta sayısı 15 bin 364 olurken toplam 284 bin 947 test yapıldı.

Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız." mesajını paylaştı







AŞILAMADA 83 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKILDI

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,69, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 52,67 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 877 bin 460'ı birinci doz, 32 milyon 691 bin 994'ü ikinci doz, 6 milyon 556 bin 728'i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 126 bin 182'ye yükseldi. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 504 bin 767 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU:

13 Ağustos'ta açıklanan verilere göre, 21 bin 372 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157 oldu. Bir günde toplam 285 bin 242 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 492 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 70,41 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 52,21 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 82 milyon 621 bin 415'e yükseldi.