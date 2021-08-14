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Şehit nişanlısını beresiyle uğurladı

Şehit nişanlısını beresiyle uğurladı

14.8.2021

PENÇE-ŞİMŞEK operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Hakan Bali, dün memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Bali'nin cenazesi, Erdemoğlu Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Atatürk Caddesi'ndeki tören alanına götürüldü. 4 ay önce babasını kaybeden şehidin ablası Meryem Bali, cenazeye kardeşinin üniformasını giyerek katıldı. 27 Temmuz'da nişanlandığı Ümmü Gülsüm Abaz ise komando beresi takarak nişanlısını son yolculuğuna uğurladı. Cuma namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra, şehidin naaşı Hoyratlı köyü mezarlığına defnedildi.

Hakan Bali

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