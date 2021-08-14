Yerli VLP aşıda yan etki görülmedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz-1 aşamasında kendisinin de gönüllü olduğu VLP aşıda Faz-2 aşılamalarının başarı ile tamamlandığını duyurdu. Bakan Varank, Faz 3 aşamasında daha fazla gönüllüye ihtiyaç olacağını belirterek, "Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle aşılamaları sürdürüyor. Elbette herkesin aşı olmasını mutlak surette tavsiye ediyoruz. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızı da bu inovatif aşımız için gönüllü olmaya davet ediyoruz" dedi.



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ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi olan aşı, 30 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı adayları listesinde yer almış, Bakan Varank'ın da aralarında olduğu 36 gönüllü Faz 1 aşamasına katılmıştı. 26 Haziran'da başlanan Faz 2 çalışmalarda 349 gönüllüye iki doz aşı yapıldı. Faz 3'e ilişkin dosyanın Eylül'ün üçüncü haftasında teslim edilmesi planlanıyor. VLP aşılarda geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak biçimde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken, hastalığa da neden olmuyor. Yerli VLP aşı adayının bir özelliği de tasarımında virüsün 4 yapısal proteinini barındırması. Bu özelliği ile yerli VLP aşı adayının virüse karşı çok daha etkili bir bağışıklık sağlayacağı öngörülüyor.