7 ayda 37 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi

SINIRLARDAKİ tedbirleri en üst düzeye çıkaran Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini etkin şekilde yürütüyor. Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yüzlerce düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri yapılıyor. İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu yıl güvenlik güçlerince yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere 22 ilde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilen düzensiz göçmen sayısının 37 bin 72 olduğu belirtildi. Hakkında sınır dışı işlemi uygulanan yabancılardan 12 bin 893'ünün Afganistan, 5 bin 840'ının Pakistan, 18 bin

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