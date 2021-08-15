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Akar ve komutanlar İran sınır hattında

Akar ve komutanlar İran sınır hattında

15.8.2021

Milli Savunma Baknı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududunda alınan tedbirlere yönelik yerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Helikopterle sınır hattı boyunca incelemelerde bulunan Akar ve beraberindekiler daha sonra sıfır noktasındaki 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe gözetleme mevziine gitti.

SAHADAKİ DURUMU SORDU
ALINAN tedbirleri yerinde inceleyen, faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'a sahadaki durumu sorduğu Mehmetçik, "Biz buradayken ne terörist ne yasa dışı göçmen yurdumuza girebilir" yanıtını verdi. Akar ve komutanlar daha sonra 2 bin 430 rakımlı Hangedik Üs Bölgesi'ne geçti. Hudut tekmili alan Akar, 2. Hudut Bölük Komutanı'na Türk Bayrağı emanet etti. Bölük Komutanı da kendisine emanet edilen Türk Bayrağı'nı öperek teslim aldı.
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