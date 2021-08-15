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Başkan Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü

15.08.2021, 17:32

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi görüştü.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve eşi Samina Alvi hatıra fotoğrafı çektirdi.

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