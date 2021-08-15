Başkan Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi görüştü.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve eşi Samina Alvi hatıra fotoğrafı çektirdi.