‘Cehennemin içinden çıktık’

Kastamonu'daki sel felaketinde, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesi büyük yıkıma uğradı. Felakete evinde 3 çocuğu ile yemek yerken yakalanan Elif Yüksel ise 1 gün mahsur kaldı. Dalgıç polisler ve İHH ekipleri tarafından ilk olarak 2 buçuk yaşındaki kızı ile birlikte helikopterle evin çatısından kurtarılan Yüksel, güvenli bölgeye alındı.



YAŞLI AMCAYI KURTARDIM

Selde öldü zannedilen Yüksel, yaşadığı korku dolu saatleri şöyle anlattı: "Sel sırasında evimdeydim çocuklarımla yemek yiyordum. Komşularımın bağrışını duyunca balkona çıktım. Mahşer yeri gibiydi. Herkes bir yere kaçıyordu. 'Sel geliyor' dediler, herkes kaçıştığı için eşimi aradım kaçmasını söyledim. O da araca binip petrol istasyonuna kaçmış. Ona 'evdeyiz' dedim, zaten o sırada hat gitti. Daha sonra annemi aradım ve gelmemelerini söyledim." Evde mahsur kaldıkları sürede, sokakta kütüğe tutunmaya çalışan yaşlı adamı da kurtardıklarını anlatan Yüksel, "Çarşafları bağlayarak aşağıya attım. O amcayı kurtardık. Alt komşumun camına çıktı, eşimin kıyafetlerinden verdim" diye konuştu.

OĞLUMA SOYLU'YU GÖSTERDİM

Evin içinde odadan odaya koştuğunu kaydeden Yüksel, şöyle konuştu: "Dalgıç polisler geldi. 'Çatıya çıkın' dediler ama 'çıkamam, bebeklerim var' dedim. 'O zaman alt katın yan dairesine geçin' dediler, gittik. Öyle bir şey ki, ağlayamıyorsunuz yanınızda 3 çocuk var. Oğluma Süleyman Soylu'yu gösterdim ve 'Bak bakan gelmiş, belediye başkanı burada. Kurtaracaklar bizi' dedim 11 yaşındaki oğlum da bana, 'anne, ölecek miyiz?' dedi. 'Sakın korkma' diyerek onu sakinleştirdim." Daha sonra çatıya çıktıklarını kaydeden Yüksel, "Helikopter geldi 2 buçuk yaşındaki kızım ve beni aldı 'Çcouklarım kaldı' dedim, 'korkmayın, onları kurtaracağız' dediler. Daha sonra çocuklarımın KYK yurduna yerleştirildiğini söylediler. Allah herkesten razı olsun. Bir tane abla karnını doyurmuş paşamın, uyutmuş" dedi.







'OĞLUMU BAKANIMIZ MONTUNUN İÇİNE ALMIŞ'

Oğlunu, Bakan Soylu'nun kucağında görünce çok mutlu olduğunu anlatan Yüksel, "Oğlumun ayakları çıplaktı, o an elime şort geçtiği için onu giydirmiştim. Çatıda çok üşümüştü. Bakan Soylu, oğlumu montunun içine almış. Daha sonra ekiplere vermiş" diye konuştu.



"ÖLDÜ SANILDIM"

Çocuğunun kurtarılma görüntülerini izleyenlerin kendisini öldü zannettiğini de aktaran Yüksel, "Komşum sele kapılmış. Beni de öldü zannetmişler. Yakınlarım arayıp, 'seni öldü zannetmiştik çok ağladık' dediler. Annem de ulaşamamış bana. Biz cehennemin içinden çıktık. Çok sevdiklerimiz öldü" ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 51'E YÜKSELDİ

Sel felaketinin bilançosunun ağırlaştığı Batı Karadeniz'de can kayıpları artıyor. AFAD, yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 9 vatandaşın tedavilerine hastanelerde devam edildiğini, Bartın'da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde de kaybolan 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır" denildi.





SAHİL ŞERİDİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kastamonu Bozkurt'ta aşırı yağmur neticesinde Ezine ve İlişi çaylarında oluşan şiddetli sel önüne katabildiği her şeyi sürükleyerek denize götürdü. Sel sularının denize döküldüğü noktalarda arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken ilçe merkezi gibi Karadeniz sularının da çamura bulandığı gözlendi. Sahilde görevlendirilen Uzman Dalış Timleri, farklı zamanlarda su yüzeyine çıkan 5 kadının cansız bedeni alarak karaya çıkardı.



