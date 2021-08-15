Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale eden bir yangın söndürme uçağı düştü. Uçaktaki 5'i Rus, 8 kişi hayatını kaybetti. Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde dün yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 2 helikopter, 10 arasöz ve 100 personel sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına ekipler müdahaleye devam etti.



8 KİŞİ VEFAT ETTİ

Yangına müdahale sırasında Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağının düştüğü belirtildi. İçinde 5'i Rus 8 personelin bulunduğu uçaktakilerin bulunması için bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Beriev-200 tipi uçakta bulunan 5 Rus ve 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği duyuruldu.





YÜKSELEMEDİ

Uçağın aldığı suyu alevlerin üzerine boşalttıktan sonra yükselemeyerek dağa çarptığı ifade edilirken, Rusya'dan kiralanan uçağın Adana yangın söndürme birimine bağlı çalıştığı öğrenildi. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderildiği duyurdu.