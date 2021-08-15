Sürekli: Vaatlerimiz sözde kalmadı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti'nin 20'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, "Hayallerin gerçek olduğu 20 yıl" vurgusu yapan Sürekli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 'Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı' sloganı ile yola çıkan AK Parti'nin 'hayalleri gerçek kıldığı' 20 onurlu yılı geride bıraktığını söyledi. Sürekli, "Her şeyden önce ezberleri bozduk. Vaatlerimiz sözde kalmadı, her vaadimizi hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.



ÇAĞ ATLATAN PARTİ

AK Parti'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da mesaj yayınladı. Pehlivan mesajında, "Ülkemize çağ atlatan partimizin 20. kuruluş yıldönümü kutlu olsun" diye konuştu.

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