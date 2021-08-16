Afganistan’ın istikrarı için çaba göstereceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:





DOST VE KARDEŞ ÜLKE

İlişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için çalışmaları sürdürüyoruz. Salgın döneminde sergiledikleri samimi işbirliği ile dost ve kardeş ülke olmanın ne demek olduğunu bir kez daha göstermişlerdir. Savunma sanayii alanında son dönemde gerçekleştirdiğimiz somut işbirliği projelerinden de bahtiyarlık duyuyoruz. Bugün ilk gemisinin açılışını yaptığımız MİLGEM korveti yanında ortak projelerimiz bulunuyor. Pakistan'la güçlü siyasi ilişkilerimizin ve savunma sanayiimizdeki ilişkilerin ticari ilişkilerimize de yansımasını istiyoruz. Bu konuda yol haritasını Pakistan ile Şubat 2020'de İslamabad'da imzaladık.





HAYATİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düşüyor. Türkiye olarak İran üzerinden yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. En başta Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Pakistan ile işbirliğimizi arttırmalıyız. Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz.



Başkan Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katıldı.



KAZANIMLARIMIZ ORTAK

Pakistan donanması için MİLGEM sınıfı 4 korvet inşa edilecek. Bunların ikisi ülkemizde ikisi ise Pakistan'da üretilecek. Korvetlerde kullanılacak ilave teknoloji de ülkemiz savunma sanayii ürünleri arasından seçilecek. Sözleşmesi yaklaşık 3 yıl önce imzalanan bu proje ile 2025'e kadar tüm korvetlerin teslimatı tamamlanacak. Pakistan'ın her kazanımını kendi kazanımımız olarak görüyoruz. Bugün ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı için yapılması planlanan 10 adet açık deniz karakol gemisi projesinin de sac kesim işlemini yapıyoruz. Türkiye hava ve kara unsurlarının yanında denizde de gücünü sürekli artırmaktadır.

SAVUNMADA DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 20'NİN ALTINA İNDİ

Türkiye'nin terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlara kadar attığı her adımda açık ve gizli ambargolara maruz kaldığını söyleyen Erdoğan, "Bunlar bizi yıldıramadı. Sonuçta savunma sanayiindeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına çektiğimiz bir döneme geldik. Türkiye savunma sanayii alanında dünyanın en üst ligine çıkmış olacaktır. 2023'te milletimize vereceğimiz en büyük armağanın işte bu olduğuna inanıyoruz. Türkiye büyüdükçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir" diye konuştu.