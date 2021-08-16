Kabine gündemi afetler ve yüz yüze eğitim

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, uzun bir aranın ardından bugün toplanacak. 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine toplantısı, orman yangınları nedeniyle ertelenmişti. Bugünkü toplantının gündeminde Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları, Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri ile okullarda yüz yüze eğitimin olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüz eğitim konusunda yaptığı açıklamada "Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek" demişti. Toplantıya yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacak.



BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Kabine toplantısında normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek. Aşılamadaki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detaylı bir sunum yapacak.



■ EDA IŞIK

DİĞER