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Kabine Toplantısı ertelendi! Öncelik yaraları sarmak

2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi. Bakanların bir bölümünün yangın coğrafyasında bir bölümünün de son büykü sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de olduğu belirtilirken kabine toplantısının bir süre daha ertelendiği belirtiliyor.

Kabine Toplantısı ertelendi! Öncelik yaraları sarmak

16.08.2021, 08:50 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021, 09:41

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu toplaması bekleniyordu. Ancak kabinede görevli birçok bakanın saha çalışmalarında olduğu için bugün gerçekleşemeyeceği aktarıldı.

BAKANLAR SEL BÖLGESİNDE, KABİNE ERTELENDİ

2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi. Bakanların bir bölümünün yangın coğrafyasında bir bölümünün de Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de olduğu belirtilirken kabine toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği belirtiliyor.

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