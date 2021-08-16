Sel felaketinin yaraları sarılıyor

Kastamonu'daki sel felaketinin ardından devlet yaraların sarılması için hızla harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı'nın köprü yapımı için Kastamonu'ya gönderdiği tanklar bölgeye ulaştı. Ezine Çayı'na seyyar köprü kuruluyor.



DEVLET MİLLET EL ELE

Ezine Çayı'nın 11 Ağustos'ta taşması sonucu yaşanan afetin ardından Bozkurt ilçesine gelen AFAD gönüllüleri ise ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması ve arama kurtarma faaliyetlerine yardım ediyor. KOLLUK kuvvetleriyle birlikte çalışan ekipler, cadde ve sokaklarda biriken ve iş yerlerine dolan hafriyatın kaldırılması için büyük çaba gösteriyor. Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye gelen gönüllüler, su ve erzak taşınması, çadır kurulması, yolların açılması, elektrik ve su tesisatı işlerine de destek oluyor.

CAN KAYBI 62'YE YÜKSELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi. AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine ise hastanelerde devam edildiği belirtildi.







Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin vurduğu Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakanlar selde hayatını kaybeden Gülcan Demirkol'un cenazesine katıldı. Bakan Kurum, Demirkol'un eşi Hüseyin Demirkol'a taziye dileklerini iletti.