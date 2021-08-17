Felaketin korkunç yüzü

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 11, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi. Sel sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinde de 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi. Açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısının 47 olduğu ifade edildi.



BAŞKAN YANIK'TAN EGELİLERE ÇAĞRI

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı Muammer Yanık, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Her şey gitti. Maddi ve manevi çok ihtiyacımız var. En çok da çay, yağ, şeker, su, konserve tipi gıda, temizlik malzemesi ve battaniyeye ihtiyacımız var. Ege'de yaşayan vatandaşlarımızdan da bu çağrımıza kulak vermesini istiyoruz" dedi. Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde sel sularının köprüleri yıkıp, heyelanlara yol açtığını söyleyen Başkan Yanık, "İlçemizde yüzlerce ev ve işyeri sular altında kaldı. Onlarca vatandaşımızı kaybettik. Zor günler geçiriyoruz" diye konuştu.



ULAŞILAMAYAN KÖYLERE HELİKOPTERLER YETİŞİYOR

SEL felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı helikopterler, Kızılay tarafından hazırlanan malzemeleri ulaştırıyor. Gıda maddeleri, temizlik ve hijyen malzemeleri, ekmek ve diğer ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolileri köylerin en uygun yerine indirilerek, ihtiyaç sahiplerine köylülerin desteği ile dağıtılıyor. Devletin ilgili kurumlarının ulaşılamayan köylere yol açma çalışmaları da devam ediyor.

FATİH ŞENDİL