Kabil’den kaçış

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürerken, birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'nda tüm ticari uçuşlar askıya alınırken, tahliye anlarında çıkan izdiham can kaybına neden oldu. Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin Afganistan'ın başkenti Kabil'den ayrılan uçaklara zorla girmeye çalıştığı ve Kabil havaalanında çıkan izdihamda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Hayatını kaybeden 5 kişinin cansız bedenlerinin bir araca götürüldüğünü gördüğünü belirten görgü tanıkları, kurbanların bir silahla vurularak mı yoksa izdihamda mı öldürüldüğünün net olmadığını kaydetti. Ayrıca ABD'li bir yetkili yaptığı açıklamada ve görgü tanıklarının ifadelerinde, havaalanından sorumlu ABD askerlerinin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığı ifade edildi.



THY KABİL SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

BAŞKENT Kabil'de bulunan vatandaşlar ülkeden kaçmak için havalimanlarına akın etti. Bunun üzerine ülkeye gerçekleştirilen tüm uluslararası seferler iptal edildi. Ülkede bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden eden yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi için önceki gece saatlerinde THY ait bir uçak ülkeye gönderildi. 324 yolcunun tahliyesini gerçekleştiren uçağın dün İstanbul'a geldi.

KABİL'DE bulunan Türk vatandaşları ve ikamet izni olan yabancı uyruklu vatandaşları korona virüs önlemleri kapsamında 14 gün ev karantinasına alınacak. Diğer yolcular iste İstanbul'da belirlenen 11 otelde karantinada tutulacak.



BÜYÜKELÇİLİKLER TAHLİYE EDİLİYOR

ALMANYA'NIN Kabil'de bulunan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlar ve yerel personel için tahliye uçuşları devam ediyor" denildi. Elçilikten yapılan açıklamada, vatandaşlara çağırılmadıkları sürece Kabil Havalimanı'na gelmemeleri çağrısında bulunuldu.

GÜNEY Kore Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kabil Büyükelçiliği'ni geçici olarak kapattıklarını ve diplomatik personelin çoğunu Orta Doğu'daki bir ülkeye tahliye ettiklerini bildirdi.

İNGİLTERE Savunma Bakanlığı, temsilciliklerinde bulunan çalışanları tahliye etmeye devam ederken Çin Büyükelçiliği Afganistan'daki Çin vatandaşlarına güvenlik durumuna dikkat etmeleri, kendi güvenlik korumalarını güçlendirmeleri ve dışarı çıkmaktan kaçınmaları çağrısında bulunuyor.



BM'DEN BİRLİK OLMA ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma Afganistan'da küresel terör tehdidine karşı birlik olma ve insan haklarının korunması çağrısı yaptı.