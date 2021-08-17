Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 16 Ağustos saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 44 milyon 401 bin 944, ikinci doz aşı sayısı 33 milyon 400 bin 571 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 84 milyon 630 bin 407'ye yükseldi. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71,46, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,72 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanlığınca "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre ise Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 642 oldu.

"KONTROLÜ ELDE TUTMA İMKANIMIZ VAR"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var." ifadelerini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından, dördüncü doz uygulamasının, iki doz mRNA aşısı talep eden ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu da belirterek, "Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur." bilgisini de paylaştı.

Sinop ile Osmaniye'de ilk doz aşıyı olma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını da aktaran Koca, böylece düşük riskli il sayısının 28'e yükseldiğini bildirdi.

Batman'ın, yüzde 55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdiğini ve turuncu iller arasına katıldığını belirten Koca, Konya, Niğde ve Gaziantep'in 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranının da yüzde 65'in üstüne çıktığını, haritadaki renklerinin de sarı olduğunu aktardı.