Pençe-Yıldırım’dan acı haber: 3 şehit

Patlamada şehit olan askerlerden ikisinin isimleri Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer (22) ve Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan olarak açıklandı. Tuncer'in acı haberi Kayseri'de yaşayan ailesine verilirken Kaplan'ın şehadet haberi de Ankara'daki baba ocağına ulaştı.





ŞEHİT ÖZTÜRK GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

PENÇE-ŞİMŞEK operasyonu bölgesinin bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Öztürk'ün (23) şehadet haberi, Kastamonu Taşköprü'deki baba evine ulaştı. Öztürk'ün acı haberi Kırha köyünde yaşayan ailesine verildi. Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Şehit Muhammed Öztürk'ün naaşı dün sabah havayolu ile Kastamonu'ya götürüldü. Şehidin naaşı, Taşköprü ilçesinde öğle namazına müteakip ilçe meydanında kılınan cenaze namazından sonra Kurbantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.