PKK ve ASALA’nın destek verdiği poga devreye girdi

DEVLETİN Derin Aklı ve Kumpas kitaplarının yazarı araştırmacı yazar Ramazan İzol, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İzol, Askeri Yurtsever Okulu (POGA) adı verilen bir örgütün, PKK ve ASALA tarafından desteklenerek Türkiye'ye karşı yeni bir terör örgütü kurduğunu söyledi. İzol şunları söyledi: "Son zamanlarda sınır dışında ve kırsallarda terör unsurlarına karşı başarılı operasyonlar yürüten devletimizin bu operasyonları sonucunda; kırsalda terör unsurları gittikçe azaldı hatta yok seviyesine geldi. Bu yüzden terör devleti ve teröristler ülkemizi içten bozguna uğratmak için B planına geçti. B planlarından bir tanesi, Azerbaycan'da kurulan PAGO adı verilen terör örgütü. POGA, ASALA'nn yan kolu haline gelecek ve devletimiz içinde iç kargaşaya sebebiyet verip bir iç çatışma çıkarmaya çalışacaktır. Bunlar ülkenin içerisindeki özellikle İran bağlantılı Alevileri kışkırtarak bir ayaklanma yöntemi oluşturmaya gayret gösteriyorlar."