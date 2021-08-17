Türkiye’nin Afganistan’daki varlığı meşrudur

"ZİLLET KOROSUNUN AŞILAMASI"

"SAYILARI 8 milyona ulaşan Türk varlığı Türkiye'ye inkâr edemeyeceği sorumluluklar yüklemektedir" diyen MHP lideri, Türkiye'nin Kabil'deki duruşu muharip maksatla değil, dostluk ve kardeşlik temeliyle matuftur. Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği zillet korosunun karamsarlık aşılaması, bir kaşık suda fırtına koparan sorumsuz ve şaibeli siyaseti Türkiye'nin önünü kapayan, çevresinden koparan mefluç ve müflis bir siyaset düşkünlüğüdür" diye konuştu.

BAHÇELİ, Afganistan'daki yeni yönetimle düzensiz göçün önlenmesi hususunda muhakkak surette anlaşma, temas ve fikir birliği temin edilmesinin de şart olduğunu belirterek, "Taliban'la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır" dedi.