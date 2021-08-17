Vatandaş haykırdı: Akşener sen FETÖ’cüsün!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, gittiği her ilde tepkiyle karşılanmaya başladı. Bayburt'a giden Akşener, merkezde esnafla görüştüğü sırada, dışarıda gergin anlar yaşandı. Bir vatandaşın Akşener'e "FETÖ'cü" demesi üzerine partililerle vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Kravatlı bir İP'linin yumruk attığı 23 yaşındaki Soner Develi burnundan yaralandı. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandı.

'ERDOĞAN' SLOGANLARI

GÜVENLİK güçleri olay yerinde tekrar bir arbede çıkmasını engellerken, kalabalığın yavaş yavaş dağıldığı esnada bir grup vatandaş İyi Partilileri yuhalayarak "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.