  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Vatandaş haykırdı: Akşener sen FETÖ’cüsün!

Vatandaş haykırdı: Akşener sen FETÖ’cüsün!

Vatandaş haykırdı: Akşener sen FETÖ’cüsün!

17.8.2021

İYİ Parti lideri Meral Akşener, gittiği her ilde tepkiyle karşılanmaya başladı. Bayburt'a giden Akşener, merkezde esnafla görüştüğü sırada, dışarıda gergin anlar yaşandı. Bir vatandaşın Akşener'e "FETÖ'cü" demesi üzerine partililerle vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Kravatlı bir İP'linin yumruk attığı 23 yaşındaki Soner Develi burnundan yaralandı. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandı.

'ERDOĞAN' SLOGANLARI

GÜVENLİK güçleri olay yerinde tekrar bir arbede çıkmasını engellerken, kalabalığın yavaş yavaş dağıldığı esnada bir grup vatandaş İyi Partilileri yuhalayarak "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vatandaş haykırdı: Akşener sen FETÖ’cüsün! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.