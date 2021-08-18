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Haberler Gündem 28 Şubat davasında tutuklama karar

28 Şubat davasında tutuklama karar

Son dakika... Yargıtay kararının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

28 Şubat davasında tutuklama karar

18.08.2021, 16:57 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021, 17:02

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan be cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamlandı.

14 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Mahkeme tarafından sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklamaya kararı çıkardı. Karar infaz savcılığına gönderilirken cezaları onanlar hakkında infaz savcılığı, sanıklara teslim olmaları için müddetname göndermesi bekleniyor. Müddetnamede yazan süre zarfında teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.

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