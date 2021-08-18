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Başkan Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'i kabul etti

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Ahmed ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirip ortak basın toplantısı düzenledikten sonra onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Başkan Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'i kabul etti

18.08.2021, 17:11

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahmed'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Ahmed'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Başbakan Ahmed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Ahmed, merdivenlerde Türkiye ve Etiyopya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Ahmed, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.

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