Haberler Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından kentsel dönüşüm hakkında açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

18.08.2021, 10:06 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021, 10:25