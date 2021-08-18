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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından kentsel dönüşüm hakkında açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı

18.08.2021, 10:06 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021, 10:25

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentsel dönüşüm çalışmalara ilişkin bilgi verdi.



Erdoğan, paylaşımında "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

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