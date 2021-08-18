Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kentsel dönüşüm çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Erdoğan, paylaşımında "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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